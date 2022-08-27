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Диетолог предупредила об опасности переедания арбуза

диетолог, организм, здоровье Фото: pixabay
Злоупотребление арбузом может привести к плачевным последствиям. Большое количество фрукта может cказаться на движении камней в мочевыводящих путях, передает Zakon.kz.
Не стоит увлекаться арбузом людям с метаболическими нарушениями, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом второго типа. На слишком большой объем поступающего продукта также может негативно отреагировать кишечник. Возможен выраженный дискомфорт в виде вздутия. Врач-диетолог Маргарита Королева

Если в мочевыводящих протоках есть камни, они могут начать двигаться. Это может быть приступ мочекаменной болезни. В таком случае понадобится медицинская помощь, сообщает Москва 24.

Лучше всего употреблять примерно 300 граммов мякоти свежего арбуза в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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