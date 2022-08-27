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Нацбанк начал проводить опросы экспертов финансового рынка

Нацбанк начал проводить опросы экспертов финансового рынка Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал результаты первого макроэкономического опроса. В нем содержатся мнения и ожидания участников финансового рынка по его дальнейшему развитию, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя НБК Акылжан Баймагамбетов, в опросе приняли участие 11 организаций, занимающиеся анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.

Мы ставили целью не достижение какой-то единой цифры с экспертами. Нам необходимо узнать разные точки зрения на то, как ситуация в стране и в мире будет развиваться в перспективе. К тому же отмечу, что результаты опроса – это некое обобщенное среднее значение прогнозов всех участников. Как показывают первые итоги, ожидания участников опроса тоже могут значительно отличаться друг от друга.Акылжан Баймагамбетов

С профучастниками рынка НБК планирует обсуждать и свои доклады о денежно-кредитной политике, в котором Нацбанк делится своими предпосылками и прогнозами.

Проведенный макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка Казахстана.

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