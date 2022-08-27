Закрытие ArtSport: в акимате Алматы планируют разработать собственную программу

1 сентября в городе прекратит функционировать система ArtSport. Заместитель акима Арман Кырыкбаев рассказал о причинах отказа от платформы и дальнейших планах акимата по реализации поручений президента, передает Zakon.kz.

По словам Кырыкбаева, несмотря на решение закрыть программу ArtSport и последовавшую следом жесткую критику со стороны родителей, выполнение поручений президента по поддержке детей осталось абсолютным приоритетом для акимата.

О том, что система ArtSport не отвечает никаким критериям работы информационных порталов, говорится уже полгода. Первыми тревогу забили наши коллеги из Алматинской области. Позже все акиматы выступили против. Акимат Алматы был терпелив, мы давали возможность исправить несовершенства. Но позитивных изменений так и не случилось. Арман Кырыкбаев

Он отметил, что разработчики не создали нечто уникальное – на рынке достаточно игроков, способных реализовать поставленную перед ними задачу. Вместе с тем продукт, изначально заявленный как полноценная информационная система, на деле, по мнению властей, оказался обыкновенным сайтом с набором функций.

Предполагалось выделять огромные деньги, но нас много чего беспокоило. Первое – ArtSport допускает регистрацию несуществующих людей из-за отсутствия интеграции платформы с государственными базами данных и не предоставляет автоматизацию процесса подушевого финансирования. Я буквально могу вбить выдуманное имя и набор цифр вместо ИИН – заявка будет принята. Нет мобильного приложения и расписания занятий. Не формируется очередь на посещение секций и кружков после выдачи предельной нормы ваучеров. Система верификации отсутствует вообще. Мы не знаем, что за дети занимаются, какие они, действительно ли они посещают занятия. Слишком простой способ регистрации – подтверждение без ЭЦП. Нет гарантии отсутствия обмана. Любой человек, зная логин и пароль родителей, может самостоятельно подтверждать факт посещения.

Система, как утверждает Кырыкбаев, с одной стороны, не выставляет жестких требований к поставщикам услуг, а с другой, не позволяет проверить санитарное состояние помещения, квалификацию тренера или преподавателя.

Также в акимате Алматы озаботились тем, что ArtSport не определяет критериев для получения бесплатного допобразования.

Большинство нуждающихся в Алматы не имеют доступа к кружкам и спортивным секциям. Вместе с тем программа позволяла получать бесплатные услуги для детей даже тем родителям, что в состоянии их оплатить. Мы считаем этот подход несправедливым, не можем финансировать всех на свете. Среднее образование гарантировано, но нет гарантий по линии Конституции касательно дополнительного образования. Бюджетные средства, средства народа, должны расходоваться, в первую очередь, на ребят, родители которых не могут самостоятельно организовать их досуг. На сегодняшний день по Алматы таких детей, предположительно, 150 тыс. Это дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов, с особыми потребностями, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, сироты, дети из многодетных или неполных семей, из семей с достатком ниже прожиточного минимума. Арман Кырыкбаев

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Спикер добавил: система собирает персональные данные граждан и работает с деньгами, а значит, должна соответствовать требованиям безопасности, пройти согласование в Государственной технической службе. Этого сделано не было.

Обозначенный комплекс факторов делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с ArtSport. Более того, его владельцы сами известили нас о том, что закроют доступ акимату с 1 сентября.

Замакима заверил, что о клиентах и поставщиках, ранее пользовавшихся ArtSport, городские власти не забудут. В данный момент они находятся в поиске потенциальных разработчиков платформы, соответствующей требованиям, с четкой верификацией и интеграцией в государственные базы данных.