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Четыре школы ЗКО вошли в Топ-100 лучших школ страны

Четыре школы ЗКО вошли в Топ-100 лучших школ страны Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Уральске на ежегодной августовской конференции педагогических работников региона подвели итоги 2021-2022 учебного года.
По итогам республиканских межпредметных олимпиад 39 учащихся удостоены призовых мест и четыре школы вошли в сотню лучших по республике. По результатам международных олимпиад западноказахстанские школьники удостоены одной золотой, двух серебряных и четырех бронзовых медалей. Кроме того, девять школ области вошли в число 100 республиканских школ с высокими показателями по ЕНТ.И.о. руководителя Управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева

Четыре школы ЗКО вошли в Топ-100 лучших школ страны

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Она отметила, что лучшими в стране признаны:

  • областная школа-гимназия им. Абая;

  • школа-лицей "Сәулет" Таскалинского района;

  • областная специализированная школа-интернат №11 для одаренных детей им. С. Сейфуллина;

  • Жангалинская школа-гимназия;

  • школа-лицей №27 им. М. Маметовой;

  • Каратобинская школа-гимназия;

  • школа-гимназия им. Абая Акжаикского района;

  • лицей "Бiлiм-инновация".

Четыре школы ЗКО вошли в Топ-100 лучших школ страны

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В учебном году из местного бюджета выделено 110 млн тенге на приобретение мебели для школ, 1 млрд тенге – на оснащение кабинетами, 36 млн тенге – на приобретение виртуальных лабораторий.

Кроме того, в планах приобретение в лизинг 54 школьных автотранспортных средств. Проведена ротация 70 руководителей организаций образования. Уделяется внимание обеспечению безопасности детей во всех организациях образования, независимо от формы собственности, – устанавливаются камеры видеонаблюдения, подключаемые к Центру оперативного управления Департамента полиции ЗКО.

На торжественном собрании педагогов поздравили победителя конкурса "Орта білім беретін үздік ұйым" школу-лицей села Қараөзен Казталовского района, а также ряд учителей области был награжден медалями "Еңбек ардагері", "Мейірім әлемге махаббатпен", нагрудным знаком "Білім беру ісінің құрметті қызметкері".

Четыре школы ЗКО вошли в Топ-100 лучших школ страны

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Четыре школы ЗКО вошли в Топ-100 лучших школ страны

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

От областного профсоюза работников образования и науки награждены дипломом и миллионом тенге в номинации "Бүгінгінің батыры" за спасение людей выпускник средней школы №20 Данил Егузов, учащийся девятого класса областной специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий Азамат Ахметжан, студент Чингирлауского колледжа Денис Липин, за волонтерство – ученик 11-го класса СОШ №3 Аксая Бурлинского района Асанали Кунусов, ученик шестого класса Актауской "Школы-ясли-детского сада" Таскалинского района Саян Сарым.

Четыре школы ЗКО вошли в Топ-100 лучших школ страны

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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