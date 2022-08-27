Четыре школы ЗКО вошли в Топ-100 лучших школ страны

В Уральске на ежегодной августовской конференции педагогических работников региона подвели итоги 2021-2022 учебного года.

По итогам республиканских межпредметных олимпиад 39 учащихся удостоены призовых мест и четыре школы вошли в сотню лучших по республике. По результатам международных олимпиад западноказахстанские школьники удостоены одной золотой, двух серебряных и четырех бронзовых медалей. Кроме того, девять школ области вошли в число 100 республиканских школ с высокими показателями по ЕНТ. И.о. руководителя Управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Она отметила, что лучшими в стране признаны:

областная школа-гимназия им. Абая;

школа-лицей "Сәулет" Таскалинского района;

областная специализированная школа-интернат №11 для одаренных детей им. С. Сейфуллина;

Жангалинская школа-гимназия;

школа-лицей №27 им. М. Маметовой;

Каратобинская школа-гимназия;

школа-гимназия им. Абая Акжаикского района;

лицей "Бiлiм-инновация".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В учебном году из местного бюджета выделено 110 млн тенге на приобретение мебели для школ, 1 млрд тенге – на оснащение кабинетами, 36 млн тенге – на приобретение виртуальных лабораторий.

Кроме того, в планах приобретение в лизинг 54 школьных автотранспортных средств. Проведена ротация 70 руководителей организаций образования. Уделяется внимание обеспечению безопасности детей во всех организациях образования, независимо от формы собственности, – устанавливаются камеры видеонаблюдения, подключаемые к Центру оперативного управления Департамента полиции ЗКО.

На торжественном собрании педагогов поздравили победителя конкурса "Орта білім беретін үздік ұйым" школу-лицей села Қараөзен Казталовского района, а также ряд учителей области был награжден медалями "Еңбек ардагері", "Мейірім әлемге махаббатпен", нагрудным знаком "Білім беру ісінің құрметті қызметкері".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

От областного профсоюза работников образования и науки награждены дипломом и миллионом тенге в номинации "Бүгінгінің батыры" за спасение людей выпускник средней школы №20 Данил Егузов, учащийся девятого класса областной специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий Азамат Ахметжан, студент Чингирлауского колледжа Денис Липин, за волонтерство – ученик 11-го класса СОШ №3 Аксая Бурлинского района Асанали Кунусов, ученик шестого класса Актауской "Школы-ясли-детского сада" Таскалинского района Саян Сарым.