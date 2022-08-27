Куда пойти в праздничные выходные с 28 по 30 августа
Нур-Султан
Фестиваль Sunset
Фото: pexels
В программу фестиваля входят выступления именитых артистов и музыкантов из России и Казахстана: Dequine, Pompeya, Komancheros, City Love Band, Mark Redlights, а также:
ярмарка магазинов;
аллея игр и фотозон;
15 гастрономических точек с едой и напитками на любой вкус;
бесплатный мастер-класс по йоге от профессионального гуру.
Каждый гость, посетивший фестиваль, внесет вклад в благотворительность. Часть выручки с входных билетов пожертвуют приютам для животных.
28 августа с 14:00 по 22:00. Гольф-клуб "Астана". Вход: 10 тыс. тенге.
Кино под открытым небом
Фото: pexels
28 августа
21:00 "Невероятный мир глазами Энцо"
23:00 "В метре друг от друга".
29 августа
21:00 "Королевские каникулы" (мультфильм)
23:00 "Веном 2".
30 августа
21:00 "Алладин"
23:00 "Восемь подруг Оушена".
С 28 по 30 августа, 21:00. Территория оазис-бассейна. Вход: 2 тыс. тенге.
Алматы
Музыкальный фестиваль Never Ending Summer
Фото: pexels
В городе пройдет музыкальный фестиваль Never Ending Summer.
Гостей ждут лучшие музыканты и диджеи Алматы, граффити-перформанс и танцевальный баттл от танцевальной студии SKILLZ.
28 августа, 13:00. Площадь Esentai Square. Вход: свободный.
Концерт Rock+opera
Фото: pexels
В первой половине программы слушателей ждут оперные хиты Ж. Бизе, В. Беллини, В.-А. Моцарта, Дж. Пуччини, А. Вивальди, Дж. Верди, переосмысленные в рок-звучании.
Вторая половина программы – это рок-композиции Deep purple, Led Zeppelin, Queen, Aerosmith, Nirvana, Rammstein, Europe и др.
Прозвучит известнейший дуэт Phantom of The Opera Э. Л. Уэббера и великолепная композиция Barselona.
30 августа, 19:00. Казахская государственная филармония им. Жамбыла. Вход: 5,5-8 тыс. тенге.
Фестиваль Medeu Latino Fest
Фото: pexels
Программа мероприятия:
17:00-18:00 — йога от студий "ВОЗДУХ" и KIRAN;
18:00-19:00 — фитнес от студии Balance;
19:00-20:00 — мастер-классы по танцам бачата, кизомба и сальса от преподавателей студий Ritmo Dance Almaty, Vegas Dance Studio, Holla Dance, M&A Bachata, SZ Dance, Dance Factor, Habana Buenos Aires;
20:00-23:00 — Latino Party.
30 августа, 19:00. Ул. Керей-Жанибек хандар, д. 465. Вход: 2300 тенге.
Шымкент
Теннисный турнир среди юниоров
Фото: pexels
У любителей спорта будет возможность посетить турнир по теннису среди юниоров, посвященный Дню Конституции.
Зрителей ожидает концертная программа, где будут разыгрываться призовые места.
29, 30 августа, 10:00 до 20:00. Национальный теннисный центр, пр. Б. Момышулы. Вход: свободный.
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