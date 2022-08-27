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Куда пойти в праздничные выходные с 28 по 30 августа

Самые популярные и романтические закаты Алматы и области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы, Нур-Султане и Шымкенте есть много интересных мест для посещения. Как отдохнуть в последние выходные уходящего лета — в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Фестиваль Sunset

Выступления именитых артистов и музыкантов из России и Казахстана

Фото: pexels

В программу фестиваля входят выступления именитых артистов и музыкантов из России и Казахстана: Dequine, Pompeya, Komancheros, City Love Band, Mark Redlights, а также:

  • ярмарка магазинов;

  • аллея игр и фотозон;

  • 15 гастрономических точек с едой и напитками на любой вкус;

  • бесплатный мастер-класс по йоге от профессионального гуру.

Каждый гость, посетивший фестиваль, внесет вклад в благотворительность. Часть выручки с входных билетов пожертвуют приютам для животных.

28 августа с 14:00 по 22:00. Гольф-клуб "Астана". Вход: 10 тыс. тенге.

Кино под открытым небом

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Фото: pexels

Астанчан и гостей столицы в ближайшие три дня ждут показы кинокартин.

28 августа

21:00 "Невероятный мир глазами Энцо"

23:00 "В метре друг от друга".

29 августа

21:00 "Королевские каникулы" (мультфильм)

23:00 "Веном 2".

30 августа

21:00 "Алладин"

23:00 "Восемь подруг Оушена".

С 28 по 30 августа, 21:00. Территория оазис-бассейна. Вход: 2 тыс. тенге.

Алматы

Музыкальный фестиваль Never Ending Summer

Музыкальный фестиваль Never Ending Summer

Фото: pexels

В городе пройдет музыкальный фестиваль Never Ending Summer.

Гостей ждут лучшие музыканты и диджеи Алматы, граффити-перформанс и танцевальный баттл от танцевальной студии SKILLZ.

28 августа, 13:00. Площадь Esentai Square. Вход: свободный.

Концерт Rock+opera

Концерт Rock+opera

Фото: pexels

В первой половине программы слушателей ждут оперные хиты Ж. Бизе, В. Беллини, В.-А. Моцарта, Дж. Пуччини, А. Вивальди, Дж. Верди, переосмысленные в рок-звучании.

Вторая половина программы – это рок-композиции Deep purple, Led Zeppelin, Queen, Aerosmith, Nirvana, Rammstein, Europe и др.

Прозвучит известнейший дуэт Phantom of The Opera Э. Л. Уэббера и великолепная композиция Barselona.

30 августа, 19:00. Казахская государственная филармония им. Жамбыла. Вход: 5,5-8 тыс. тенге.

Фестиваль Medeu Latino Fest

Фестиваль Medeu Latino Fest

Фото: pexels

Программа мероприятия:

17:00-18:00 — йога от студий "ВОЗДУХ" и KIRAN;

18:00-19:00 — фитнес от студии Balance;

19:00-20:00 — мастер-классы по танцам бачата, кизомба и сальса от преподавателей студий Ritmo Dance Almaty, Vegas Dance Studio, Holla Dance, M&A Bachata, SZ Dance, Dance Factor, Habana Buenos Aires;

20:00-23:00 — Latino Party.

30 августа, 19:00. Ул. Керей-Жанибек хандар, д. 465. Вход: 2300 тенге.

Шымкент

Теннисный турнир среди юниоров

Национальный теннисный центр

Фото: pexels

У любителей спорта будет возможность посетить турнир по теннису среди юниоров, посвященный Дню Конституции.

Зрителей ожидает концертная программа, где будут разыгрываться призовые места.

29, 30 августа, 10:00 до 20:00. Национальный теннисный центр, пр. Б. Момышулы. Вход: свободный.

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