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Определены новые сроки перехода регионов на цифровое телерадиовещание

определены сроки переходов регионов на цифровое вещание Фото: акимат Алматы
Приказом министра информации и общественного развития от 18 августа 2022 года внесены изменения в приказ от 13 июня 2018 года «Об определении сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание», сообщает Zakon.kz.

В частности, определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

  • первый этап, до 31 декабря 2018 года: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская области и город Шымкент;

  • второй этап, до 1 июля 2019 года: Алматинская, Костанайская, Павлодарская области и область Жетісу;

  • третий этап, до 1 февраля 2021 года: Северо-Казахстанская область и город Алматы;

  • четвертый этап, до 1 декабря 2021 года: Карагандинская область, область Ұлытау и город Нур-Султан;

  • пятый этап, до 1 сентября 2022 года: 1359 населенных пунктов области Абай и Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей (по списку приложения 1);

  • шестой этап, до 1 декабря 2023 года: 237 населенных пунктов области Абай и Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей (по списку приложения 2) ;

  • седьмой этап, до 1 декабря 2024 года: 909 населенных пунктов Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей (по списку приложения 3).

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2022 года.

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