Определены новые сроки перехода регионов на цифровое телерадиовещание

В частности, определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

первый этап, до 31 декабря 2018 года: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская области и город Шымкент;

второй этап, до 1 июля 2019 года: Алматинская, Костанайская, Павлодарская области и область Жетісу;

третий этап, до 1 февраля 2021 года: Северо-Казахстанская область и город Алматы;

четвертый этап, до 1 декабря 2021 года: Карагандинская область, область Ұлытау и город Нур-Султан;

пятый этап, до 1 сентября 2022 года: 1359 населенных пунктов области Абай и Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей (по списку приложения 1);

шестой этап, до 1 декабря 2023 года: 237 населенных пунктов области Абай и Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей (по списку приложения 2) ;