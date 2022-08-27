Современную операционную открыли на базе шымкентской больницы в канун Дня Конституции

В преддверии Дня Конституции РК на базе Шымкентской городской клинической больницы №1 открылась современная ангиографическая операционная.

Теперь здесь будут делать больше сложных операций с проведением диагностических обследований с помощью современных технологий. В частности, операции на сосудах головного мозга, опухолях головы и пациентам, перенесшим инсульт.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В церемонии открытия объекта участвовал аким Шымкента Мурат Айтенов. Он отметил, что система здравоохранения в городе развивается – открываются новые больницы и поликлиники, увеличивается финансирование отрасли.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Общая стоимость новой рентгеновской ангиографической системы Philips Azurion 7 B20 – свыше 995 млн тенге. Это устройство последнего поколения. Использование двух детекторов одновременно позволяет сделать нейрохирургические и интервенционные операции максимально безопасными.

Кроме того, в связи с установкой последних программ в этой системе можно проверить сосуды в 3D-изображении, провести компьютерную томографию в ходе самой операции.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Установка высококачественных камер в операционной дает возможность проводить онлайн мастер-классы с участием отечественных и зарубежных специалистов.

Отмечается, что за три года в Шымкенте на укрепление материально-технической базы медицинских организаций было направлено почти 14 млрд тенге, обеспеченность учреждений современным оборудованием доведена до 79,2%. Ангиографические аппараты установлены в трех лечебных учреждениях города. Это позволило заметно повысить доступность высокоспециализированной медицинской помощи населению.