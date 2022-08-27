На 1,5% ослабел тенге в июле

В июле 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 464,39 – 484,62 тенге за доллар. На конец месяца он составил 477,07 тенге за доллар, ослабев на 1,5%, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального банка, общий объем операций по валютной паре тенге – доллар за месяц составил 10,2 млрд долларов, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,4 млрд долларов, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 7,9 млрд долларов.

В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 84,3%, или 6,6 млрд долларов (в июне 2022 года – 81,8%, или 8,2 млрд долларов), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, отметили в Нацбанке.

В июле казахстанцы купили на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 125,4 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем эти расходы возросли на 37,1% (91,5 млрд тенге), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (266,2 млрд тенге) объем нетто-покупок снизился в 2,1 раза.

Основной объем был направлен на покупку долларов – 65,5%, или 82,2 млрд тенге, российских рублей – 5,3%, или 6,7 млрд тенге, евро – 28,9%, или 36,2 млрд тенге.

Как отметили в Нацбанке, расходы казахстанцев на покупку долларов за месяц выросли в 1,9 раза (снижение в 2 раза г/г), на покупку российских рублей снизились в 2,2 раза (снижение в 9,9 раза г/г) и на покупку евро выросли на 8% (рост на 12,3%).