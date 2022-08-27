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Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 279,9 млрд тенге в июле

пенсионные накопления казахстанцев выросли в июле Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По данным Нацбанка, пенсионные накопления вкладчиков на 1 августа 2022 года составили 13 664,4 млрд тенге, увеличившись за июль на 279,9 млрд тенге, или на 2,1%, сообщает Zakon.kz.
За июль 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 165,9 млрд тенге, до 7 412,5 млрд тенге на 1 августа 2022 года.Нацбанк РК

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 августа 2022 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за июль 2022 года достигла 26 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 августа 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (43,9% и 21,3% от общего объема пенсионных активов соответственно).

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