Международные резервы Казахстана увеличились на 2,6%

Валовые международные резервы Национального банка за июль 2022 года выросли, по предварительным данным, на 2,6%, составив 32,8 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном банке, рост золотовалютных резервов произошел за счет увеличения объема корреспондентских счетов БВУ в Нацбанке. Частично рост резервов был нивелирован снижением цены на золото с 1814 до 1759 долларов за унцию.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (53,3 млрд долларов), на конец июля 2022 года составили 86,1 млрд долларов.

Денежная база в июле 2022 года расширилась на 8,3%, до 11 579,1 млрд тенге (с начала года – на 5,7%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 6,7%, до 7 574,1 млрд тенге (с начала года – на 9,1%).

Денежная масса за июль 2022 года увеличилась на 3,2%, составив 31 396,3 млрд тенге (с начала года – на 4,3%), наличные деньги в обращении увеличились на 2,6%, до 3 344,6 млрд тенге (с начала года рост на 11,6%).