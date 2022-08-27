В Казахстане стартуют продажи высокопроизводительного ноутбука Huawei MateBook D 16

В Казахстане 28 августа стартуют продажи Huawei MateBook D 16 – нового высокопроизводительного ноутбука с широким 16-дюймовым дисплеем.

Новый представитель семейства MateBook предлагает множество усовершенствований, в том числе совершенно новый удобный для глаз дисплей Huawei FullView, высокопроизводительный процессор Intel Core H 12-го поколения, легкий металлический корпус, а также возможность совместной работы между устройствами.

Дисплей

16-дюймовый FullView дисплей имеет 90%-ное соотношение экрана к корпусу и нестандартное соотношение сторон 16:10. По сравнению с традиционным соотношением 16:9 Huawei MateBook D 16 обеспечивает более широкий обзор благодаря иному соотношению сторон, что позволяет пользователям быть более продуктивными при работе с сайтами, диаграммами, данными и документами.

Фото: Huawei

Более того, с ноутбуком очень удобно работать в дороге благодаря портативности и легкости металлического корпуса Huawei MateBook D 16, который весит всего 1,7 кг.

Производительность

Huawei MateBook D 16 оснащен процессором Intel® Core™ серии 12-го поколения, двухканальной оперативной памятью и высокоскоростным твердотельным накопителем, который безупречно справляется с многозадачностью и сложными сценариями использования.

Фото: Huawei

Высокая производительность обусловлена не только вычислительной мощностью Huawei MateBook D 16. Этот ноутбук также является настоящим сетевым монстром благодаря инновационной технологии Huawei Metaline Antenna, которая позволяет пользователям пользоваться стабильными беспроводными сетями. Даже при слабых сигналах Wi-Fi скорость загрузки увеличивается на 55%, в то время как задержка в играх и видеоконференциях снижается на 57% и 67%, соответственно.

Умные конференции

Встроенная в Huawei MateBook D 16 камера с искусственным интеллектом 1080P делает видеоконференции восхитительными благодаря качеству изображения и интеллектуальным функциям искусственного интеллекта.

Фото: Huawei

Во время видеозвонка камера FollowCam с искусственным интеллектом настраивает экран в режиме реального времени, чтобы говорящий находился в центре кадра; поэтому, даже если он перемещается, вы никогда не отвлекаетесь от того, что он говорит. Функция зрительного контакта использует искусственный интеллект, чтобы разумно подстраиваться под поле зрения пользователя; поэтому вместо того, чтобы казаться, что они смотрят в камеру, их глаза будут смотреть в ваши на экране для более естественного и комфортного разговора.

Huawei MateBook D 16 оснащен четырьмя микрофонами, расположенным по краям ноутбука, что позволяет улавливать звук из источников, находящихся на расстоянии до 5 м от устройства. Алгоритмы шумоподавления искусственного интеллекта также могут уменьшить фоновый шум во время разговора, в то время как персональное улучшение голоса помогает вам сосредоточиться на говорящем.

Super Device

Huawei Mate Book D 16 выводит совместную работу с несколькими устройствами на совершенно новый уровень благодаря технологии Super Device, обеспечивая сверхпроизводительность при одновременном использовании нескольких устройств.

Технология Super Device позволяет вам легко подключаться к другим устройствам Huawei поблизости и взаимодействовать между ними всеми. Просто поместите наушники, мыши, клавиатуры, динамики и принтеры Huawei рядом с Huawei MateBook D 16, и ноутбук автоматически обнаружит их и выдаст запрос на быстрое и простое сопряжение.

В Казахстане продажи Huawei MateBook D 16 в цвете "космический серый" стартуют 28 августа 2022 года. Huawei Watch GT 3 в подарок при покупке. Рекомендованная розничная цена составит 599 990 тенге.

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