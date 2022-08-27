Курсы валют на выходные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 468,11 тенге, снизившись на 4,75 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,88 тенге.
Торгов по евро и юаню не проводилось.
Нацбанк установил курс евро в 472,29 тенге, китайского юаня – в 68,81 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-472 тенге, евро – по 468-476 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.
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