Курсы валют на выходные дни

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 468,11 тенге, снизившись на 4,75 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,88 тенге.

Торгов по евро и юаню не проводилось.

Нацбанк установил курс евро в 472,29 тенге, китайского юаня – в 68,81 тенге.