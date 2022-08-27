Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни

курсы валют на выходные дни Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 468,11 тенге, снизившись на 4,75 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,88 тенге.

Торгов по евро и юаню не проводилось.

Нацбанк установил курс евро в 472,29 тенге, китайского юаня – в 68,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-472 тенге, евро – по 468-476 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.

Читайте также

Международные резервы Казахстана увеличились на 2,6%

Нацбанк начал проводить опросы экспертов финансового рынка

Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 279,9 млрд тенге в июле

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
здание областного акимата
Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления