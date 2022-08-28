Что посмотреть: подборка кино и мультфильмов для праздничных выходных

Редакция Zakon.kz сделала подборку захватывающих фильмов и интересных мультфильмов, которые помогут скрасить три выходных дня.

"Кто такая женщина?"

Документальный фильм американского режиссера Джастина Фолка однозначно придется по душе любителям психологии и философских вопросов.

В центре повествования – многодетный отец-консерватор, живущий в эпоху стремительно меняющегося понимания пола и задающийся вопросом: "Кто такая женщина?". В поисках ответа и понимания того, кем могут вырасти его дети, мужчина отправляется в увлекательное путешествие.

Лента вошла в Топ лучших документальных фильмов 2022 года.

"Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс"

Настоящий подарок для преданных поклонников «мальчика, который выжил». Спустя 20 лет Гарри Поттер вновь переступит порог Хогвартса и увидится со старыми друзьями. Иначе говоря, на оригинальной съемочной площадке встретятся ключевые актеры и создатели фильмов, ставших любимыми во всем мире.

Фильм о фильме вышел аккурат под зимние праздники, но вы еще можете успеть окунуться в атмосферу ностальгии и волшебства.

"Бэтмен"

Неспокойный Готэм снова в опасности. Брюсу Уэйну, герою, живущему двойной жизнью, миллиардеру и супергерою в одном флаконе вновь придется его спасать. На сей раз скрытный спаситель не один – он наконец обрел надежного соратника в лице местного детектива. Но поможет ли он остановить цепочку преступлений злодея Загадочника и найти правду?

В главных ролях – хорошо знакомые публике Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Питер Сарсгаард и другие.

Фильм признан лучшей фантастикой года.

"Лулу и Бриггс"

Американская комедия о двух «списанных» неудачниках – отставном рейнджере армии США Джексоне Бриггсе и пугливой служебной овчарке Лулу. Бриггс мечтает вернуться на службу, но получает отказ за отказом из-за травмы головы. Дабы уважить руководство, он соглашается выполнить элементарную просьбу – привезти бельгийскую овчарку, вышедшую на пенсию. Но выйдет ли путешествие дуэта таким уж простым?

Режиссеры – Рид Каролин, Ченнинг Татум.

Роль незадачливого военного исполнил выступивший также режиссером ленты Ченнинг Татум.

"Анчартед: На картах не значится"

Преисполненное опасностями приключение молодого авантюриста-сироты Нейтана Дрейка. Дрейк давно потерял связь со своим старшим братом Сэмюэлом и едва ли ожидал увидеть его вновь. Однако, повстречав в баре опытного охотника за древностями, он получает шанс вернуть прошлое, а вдобавок – отыскать сокровище. Правда, на ценность претендует также влиятельный антигерой…

В ролях – Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас и другие.

"Удача"

Тяжело жить, когда ты хроническая неудачница. Об этом не понаслышке знает Сэм Гринфилд. У девушки буквально все валится из рук, но она не теряет оптимизма и стремления помогать другим. Но что если «ходячее невезение» отправится следом за говорящим котом и попадет в самую настоящую Страну Удачи?

Замечательный мультфильм о доброте и дружбе, способной победить любые неурядицы.

"Плохие парни"

Даже злодеи могут стать лучше, если их этому научить. Не верите? Тогда этот мультфильм для вас.

В центре сюжета – банда искусных грабителей, состоящая из Волка, Змея, Тарантулы, Пираньи и Акулы. Они, неуловимые и опасные, однажды все-таки сталкиваются с риском оказаться за решеткой. Дабы избежать наказания, плохим придется стать для всех хорошими.

"Я краснею"

Главная героиня – обычная школьница Мэйлинь. Честная, целеустремленная и очень занятая девочка. Порой подростку не хватает времени даже на лучших подруг: она помогает матери присматривать за семейным храмом, где почитается хранительница красных панд. Как выяснилось, красные панды выбраны семьей для поклонения не просто так. Однажды Мэйлинь узнает, что обладает передающейся по женской линии способностью – превращаться в этого зверя под влиянием сильных эмоций.

"Миньоны: Грювитация"

История становления известного по мультфильму "Гадкий я" талантливого злодея Грю.

Будучи ребенком, Грю отчаянно восхищается лучшими антагонистами того времени – бандой "Злобная шестерка" – и мечтает оказаться в их рядах. Однажды он даже пытается пройти собеседование к ним, но оказывается в эпицентре разборок взрослых злодеев. Впрочем, мальчику все нипочем – на выручку ему спешат верные миньоны.

"Монстры на каникулах: Трансформания"

Любимые детьми герои оказываются в очередной переделке.

Джонни переживает, что его тесть, легендарный вампир Дракула, не может принять его в семью из-за человеческой сущности. Желая измениться и стать своим, парень испытывает на себе изобретение сумасшедшего Ван Хельсинга. Однако эксперимент приводит к опасной смене ролей. Теперь шумной компании новоявленных людей и монстра придется возвращать все на свои места.