Еще одно назначение произошло в Минпросвещения Казахстана

Постановлением правительства Казахстана Гани Бейсембаев назначен вице-министром просвещения РК, передает Zakon.kz.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

В 1989-1990 годы — учитель казахского языка.

В 1994-1995 годы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

В 1995-1997 годы — директор средней школы.

В 1997-2000 годы — ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина.

В 2000 году — и. о. начальника отдела образования Аппарата акима Капшагая (ныне переименован в город Кунаев).

В 2000-2001 годы — руководитель отдела образования Капшагая (ныне переименован в город Кунаев).

В 2001-2006 годы — директор Международного центра дополнительного образования.

В 2006-2007 годы — директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.

В 2007-2020 годы — генеральный директор международного центра образования.

В 2020 году — директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК.

В 2020-2022 годы — президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

С марта 2022 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.

Ранее сообщалось, что Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК, Айбат Ильясов - вице-министром просвещения РК.