Еще одно назначение произошло в Минпросвещения Казахстана
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.
Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.
В 1989-1990 годы — учитель казахского языка.
В 1994-1995 годы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.
В 1995-1997 годы — директор средней школы.
В 1997-2000 годы — ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина.
В 2000 году — и. о. начальника отдела образования Аппарата акима Капшагая (ныне переименован в город Кунаев).
В 2000-2001 годы — руководитель отдела образования Капшагая (ныне переименован в город Кунаев).
В 2001-2006 годы — директор Международного центра дополнительного образования.
В 2006-2007 годы — директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.
В 2007-2020 годы — генеральный директор международного центра образования.
В 2020 году — директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК.
В 2020-2022 годы — президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.
С марта 2022 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.
Ранее сообщалось, что Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК, Айбат Ильясов - вице-министром просвещения РК.
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