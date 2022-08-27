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Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, передает Zakon.kz.
Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано.Пресс-служба премьер-министра РК

Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в Закон РК "О разрешениях и уведомлениях".

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