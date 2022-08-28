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Huawei запустила новый флагманский смартфон и другие новинки для стран СНГ

Huawei запустила новый флагманский смартфон и другие новинки для стран СНГ Фото: Huawei
27 августа в Казахстане впервые состоялась презентация новых продуктов компании Huawei для стран СНГ: складного смартфона Huawei Mate Xs 2 и многих других новинок.

На официальном YouTube-канале Huawei Mobile Kazakhstan была организована прямая онлайн-трансляция мероприятия, где среди зрителей эфира состоялся розыгрыш ценных призов. Чтобы отпраздновать запуск новых продуктов, Huawei также организовала бесплатный музыкальный концерт на площади Абая в Алматы. Более 3 тыс. граждан приняли участие в праздничном мероприятии и смогли насладится выступлением популярных казахстанских артистов – Yenlik, M'dee, The Limba, JCS.

Huawei Mate Xs 2: инновации в области технологий складных смартфонов

Флагманский складной смартфон Huawei Mate Xs 2 обладает классическим дизайном наружного складывания, легким и тонким корпусом, 7,8-дюймовым складным дисплеем с натуральной цветопередачей, а также 50-мегапиксельной системой камер, поддерживающей оптику Huawei XD, что поднимает качество фото на новый уровень.

Кроме того, камера оснащена механизмом обработки изображений Huawei XD Fusion Pro True-Chroma, 10-канальным мультиспектральным датчиком и цветовой калибровкой более 2000 цветов в полной цветовой гамме P3, что обеспечивает точную цветопередачу и повышает качество съемки. Благодаря инновационной технологии шарнира Falcon Wing с двойным поворотом складка на экране Huawei Mate Xs практически незаметна.

Новинка будет доступна в продаже с 28 августа во всех партнерских магазинах. Huawei Mate Xs 2 будет представлен по рекомендованной цене 999 990 тенге. При покупке в подарок Bundle GT3 pro White Leather Strap.

Huawei запустила новый флагманский смартфон и другие новинки для стран СНГ

Фото: Huawei

Huawei также порадовал поклонников одновременным запуском новых ноутбуков Huawei MateBook X Pro, Huawei MateBook D16 и Huawei MateBook 16s, обновленным планшетом Huawei MatePad Pro и наушниками Huawei FreeBuds Pro 2.

Huawei Matebook X Pro: ультрасовременный дизайн и улучшенная производительность

Huawei MateBook X Pro - новый легкий флагманский ноутбук Huawei, представлен в приятном на ощупь металлическом корпусе. Устройство обладает 14,2-дюймовым полноэкранным дисплеем Huawei Real Color, сертификацией TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 и поддержкой универсальной технологии цветопередачи.

Huawei MateBook D16: высокая производительность в легком корпусе

Huawei MateBook D16 – высокопроизводительный легкий ноутбук, оснащенный широким 16-дюймовым дисплеем Huawei FullView с технологией защиты зрения. Huawei MateBook D16 обладает мощным процессором Intel® Core™ серии H 12-го поколения, который работает на i7-12700H с TDP до 40 Вт, двухканальной оперативной памятью и высокоскоростным твердотельным накопителем, который эффективно справляется с многозадачностью.

Huawei запустила новый флагманский смартфон и другие новинки для стран СНГ

Фото: Huawei

Huawei MatePad Pro: яркий дисплей и технология Huawei SOUND®

Huawei MatePad Pro оснащен 11-дюймовым OLED-дисплеем Huawei FullView с высокой частотой обновления 120 Гц. Легкое и тонкое устройство весом всего 449 гр. и толщиной 5,9 мм оснащено технологией Huawei Sound®. Шесть динамиков с разделением высоких и низких частот для поддержки технологий Stereo Vibe и Ultra-Bass значительно повышают качество звука.

Huawei FreeBuds Pro 2: истинное звучание с технологией "Тройного адаптивного эквалайзера"

В скором времени в Казахстане стартуют продажи Huawei FreeBuds Pro 2 – наушников, оснащенных уникальной звуковой системой Ultra-hearing True Sound Dual Driver, которая интеллектуально координирует работу двух драйверов, обеспечивая их идеальную согласованность и высокое качество звука.

Huawei запустила новый флагманский смартфон и другие новинки для стран СНГ

Фото: Huawei

В преддверии государственного праздника Дня Конституции Республики Казахстан и нового учебного года мы представили наши новинки: смартфон Huawei Mate Xs 2 и другие новые продукты для стран СНГ. Искренне верим, что новые девайсы станут незаменимыми помощниками каждого пользователя, и наш музыкальный подарок останется теплым воспоминанием жителей и гостей Алматы.Генеральный директор Huawei Device в Казахстане Сяо Лянг

Партнерский материал

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