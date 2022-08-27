Эксперты внесли предложения к проекту новой политической платформы Amanat

В Алматы состоялось экспертное обсуждение проекта новой политической платформы партии Amanat.

Во встрече приняли участие секретарь партии Даулет Карибек, член фракции Amanat в Мажилисе, руководитель рабочей группы по разработке платформы Айдос Сарым, независимые эксперты, политологи и общественные деятели.

Айдос Сарым подчеркнул, что работа в данном направлении ведется уже несколько месяцев, с активным обсуждением повестки в региональных филиалах.

Фото: Amanat

Задача рабочей группы – с учетом всех обсуждений, дискуссий, предложений, в том числе озвученных сторонними экспертами, мнений рядовых партийцев, выработать документ, который будет актуален в долгосрочной перспективе. Новая политическая платформа Amanat должна отражать ее основные ценности, принципы, то, какой партийцы видят Amanat и страну в целом, – сказал народный избранник.

Фото: Amanat

Президент общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев отметил, что политическая платформа – это новый политический инструмент, который отличается от, к примеру, предвыборной программы.

Для партии важно, чтобы на основе этой платформы, вне зависимости от того, какие депутаты Парламента будут представлять партию, какие руководители региональных филиалов будут находиться в своих креслах, чтобы население Казахстана знало основные цели и задачи, с которыми партия идет в массы, – подчеркнул Эдуард Полетаев.

По словам политического обозревателя Никиты Шаталова, в платформе обозначаются ценности, которые будут способствовать прогрессу общества во всех сферах жизни.

Фото: Amanat

Сегодня мы сталкиваемся с массой вызовов – это напряженная геополитическая ситуация, социально-демографическая картина, пандемии. Это все нужно учитывать, делая прогноз и прописывая платформу, потому что политика так устроена, что все должно опираться на конкретные цифры и имеющуюся базу, – добавил политический обозреватель.

Политолог Марат Шибутов предложил свой авторский вариант политической платформы. В его основе лежат концентрические круги: "я-семья-дом-работа-микрорайон-регион-центр".

Главное, чтобы в центре всего был человек. Вместе с тем партия не должна заменять собой государство, но она несет ответственность перед своими членами, обществом, избирателями. Нужно сосредоточиться на конкретных делах, – считает политолог.

В свою очередь, президент Центра социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова подчеркнула, что партии следует формировать новые смыслы, в центре которых будет идея всеобщего труда.

Сейчас перед страной и партией стоят новые социально-экономические вызовы, и для того, чтобы их преодолеть, партии необходимо максимально включить свой аналитический потенциал, – сказала она.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в своем выступлении сконцентрировался на роли политических партий в современных условиях. Эксперт подчеркнул, что сегодня большую конкуренцию политическим партиям могут составлять различные блогеры и активисты, имеющие большую аудиторию в социальных сетях. Поэтому партии необходимо формировать собственные смыслы и продвигать их в информационном пространстве.

Обмен мнениями в Алматы прошел в конструктивном ключе, свое мнение высказал каждый участник встречи.

Фото: Amanat

Напомним, ранее председатель Amanat Ерлан Кошанов провел совещание с руководством Центрального аппарата и региональными филиалами, отметив, что работа над обновлением политической платформы должна вестись исключительно в формате "слышащей партии". Должен быть обеспечен широкий политический диалог со свободным обменом мнений.