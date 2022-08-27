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Дорога в школу – ОФ "Салиқалы ұрпақ" провел благотворительную акцию

Дорога в школу - ОФ "Салиқалы ұрпақ" Фото: Управление образования города Алматы
Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2022 год – Годом детей. В поддержку инициативы президента общественный фонд "Салиқалы ұрпақ" решил провести благотворительную акцию "Дорога в школу", сообщает Zakon.kz.

Цель акции – помочь двум тысячам школьников из нуждающихся, многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, канцелярскими принадлежностями. В набор для одного школьника будет входить 32 основных предмета необходимых для учебного процесса.

Дорога в школу - ОФ

Фото: Управление образования города Алматы

Акция проводится совместно с управлениями образования города Алматы и Алматинской области.

Дорога в школу - ОФ

Фото: Управление образования города Алматы

Напомним, в 2020 году, во время пандемии, фонд "Салиқалы ұрпақ" подарил 1 тыс. ноутбуков нуждающимся семьям города Алматы и Алматинской области, чтобы дети имели возможность онлайн-обучения. Также фонд седьмой год подряд проводит ежегодный спортивно-оздоровительный лагерь для детей-сирот и детей из нуждающихся семей.

Дорога в школу - ОФ

Фото: Управление образования города Алматы

Дорога в школу - ОФ

Фото: Управление образования города Алматы

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Алматинская область Алматы
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