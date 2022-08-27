Дорога в школу – ОФ "Салиқалы ұрпақ" провел благотворительную акцию
Цель акции – помочь двум тысячам школьников из нуждающихся, многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, канцелярскими принадлежностями. В набор для одного школьника будет входить 32 основных предмета необходимых для учебного процесса.
Фото: Управление образования города Алматы
Акция проводится совместно с управлениями образования города Алматы и Алматинской области.
Фото: Управление образования города Алматы
Напомним, в 2020 году, во время пандемии, фонд "Салиқалы ұрпақ" подарил 1 тыс. ноутбуков нуждающимся семьям города Алматы и Алматинской области, чтобы дети имели возможность онлайн-обучения. Также фонд седьмой год подряд проводит ежегодный спортивно-оздоровительный лагерь для детей-сирот и детей из нуждающихся семей.
Фото: Управление образования города Алматы
Фото: Управление образования города Алматы