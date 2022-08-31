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Вопрос загрузки НПЗ можно решить только при государственном содействии – сенатор

Вопрос загрузки НПЗ можно решить только при государственном содействии - сенатор Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Республике Казахстан, как и в прежние годы, вновь не хватает дизельного топлива. Это ежегодная проблема, связанная с недостатком производства этого нефтепродукта на трех крупных НПЗ страны, сообщает Zakon.kz.

Не помогла решить эту проблему так долго освещаемая тема модернизации трех крупных НПЗ, после которой ожидаемого эффекта не произошло, а дефицит стал еще более ощущаться во время посевных и уборки урожая. Недавно из-за аварии был остановлен Атырауский НПЗ, а на днях по техническим причинам остановился и Шымкентский НПЗ.

Проблему прокомментировал депутат Сената Парламента Республики Казахстан Гумар Дюсембаев, который в рамках рабочей поездки в конце августа текущего года посетил Западно-Казахстанскую область.

В правительстве активно обсуждается строительство четвертого крупного НПЗ и расширение Шымкентского завода. Но зачем это делать? За счет какого финансирования? Опять брать зарубежные кредиты при уже имеющихся больших обязательствах государства по внешнему долгу? Это нецелесообразно, ведь у нас есть передовое производство АО "Конденсат", которое может выпускать высококлассный ГСМ, в том числе и дизельное топливо, в котором наша страна, кстати, испытывает острый дефицит. Необходимо просто решить вопрос по сырью. К сожалению, государственная система затянула предприятие в "долговую яму", нерационально распределяя сырье. Мы, депутаты Парламента, стараемся способствовать решению сырьевого вопроса на правительственном уровне, ведь без государственной поддержки найти выход из этой сложной ситуации невозможно. Депутат Сената Парламента РК Гумар Дюсембаев

Также было отмечено, что в предыдущем году республика для закрытия нехватки дизельного топлива приобретала его в Российской Федерации. Было импортировано более 450 тысяч тонн дизельного топлива по повышенным ценам. В этом году это невозможно из-за значительной курсовой разницы и более чем завышенных цен в РФ. В любом случае импорт дизельного топлива – это колоссальные финансовые потери для Казахстана, который еще таким способом способствует поддержке иностранных производств.

Для сведения: нефтеперерабатывающий завод АО "Конденсат", находящийся в Западно-Казахстанской области на территории Карачаганакского месторождения, единственный в Казахстане, выпускающий востребованные на рынке бензины и дизельное топливо экологического класса ЕВРО-5. Однако на протяжении последних 5-ти лет предприятие, не имея доступа к рентабельному сырью, загружено не более чем на 15% и в основном простаивает. Завод находится на грани приостановки деятельности, а коллектив численностью около 500 человек, состоящий в основном из жителей ЗКО, рискует потерять работу. Данный сырьевой вопрос может быть решен только при государственном содействии, но уже не один год безуспешно рассматривается по "замкнутому кругу" на различных правительственных уровнях. Необходимо просто загрузить простаивающее производство рентабельным сырьем для выпуска столь нужных стране бензина и дизельного топлива.

Положительное решение по загрузке НПЗ возможно, если правительство, недропользователи и перерабатывающее предприятие найдут "общий язык", и, с одной стороны, будет развитие производства и улучшится благосостояние граждан, с другой стороны – республика получит ГСМ высшего класса, а с третьей стороны – в бюджет поступит больше налогов. Все очевидно, но тем не менее на данный момент ситуация остается очень сложной и ждет своего разрешения.Депутат Сената Парламента РК Гумар Дюсембаев

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