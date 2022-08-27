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День Конституции отметили в Жамбылской области

День Конституции отметили в Жамбылской области Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Торжественное собрание, посвященное Дню Конституции, состоялось в центральном концертном зале "Баласағұн", сообщает Zakon.kz.

После торжественного исполнения гимна Республики Казахстан аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поздравил всех с одним из самых значимых и великих праздников нашего суверенитета – Днем Конституции Республики Казахстан.

День Конституции отметили в Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Конституция является основой стабильности и динамичного развития Казахстана, прочным фундаментом обеспечения мира и согласия в стране. День Конституции – один из самых главных праздников для каждого гражданина нашей страны. Основной закон – важнейший гарант нашей независимости и государственности. Опираясь на ключевые положения Конституции, успешно и динамично развивается и наш регион. Сегодня сохраняется положительная тенденция в социально-экономическом развитии региона, планомерно развивается промышленность, сельское хозяйство. Жители священной аулиетанской земли уверенно смотрят в будущее. Пусть наша независимость будет прочной, а народ процветает! Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде! Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов

День Конституции отметили в Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Празднование Дня Конституции стало прекрасным поводом отметить и наградить знаками "Облысқа сіңірген еңбегі үшін", почетными грамотами и благодарственными письмами акима области жамбылцев, которые своими достижениями в разных сферах вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, в укрепление общественного согласия.

День Конституции отметили в Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

После торжественной части артисты областной филармонии имени Кенена Азербаева выступили с праздничным концертом.

День Конституции отметили в Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

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