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Турция призвала Францию признать свое колониальное прошлое

Турция призвала Францию признать свое колониальное прошлое Фото: pixabay
Франции нужно признать последствия своего колониального прошлого и не прятаться от исторических реалий. С таким призывом выступил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции, передает агентство Anadolu.

Кроме того, по мнению Танжу Бильгича, именно из-за этого и попыток любыми способами сохранить былое влияние на африканском континенте "имеет место быть негативное восприятие Франции".

Ранее в ходе визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Турции, России и Китае есть сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, выступают против Франции.

После этого Анкара напомнила Парижу о французском колониальном прошлом.

Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну. Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич

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