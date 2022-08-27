Турция призвала Францию признать свое колониальное прошлое
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Франции нужно признать последствия своего колониального прошлого и не прятаться от исторических реалий. С таким призывом выступил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции, передает агентство Anadolu.
Кроме того, по мнению Танжу Бильгича, именно из-за этого и попыток любыми способами сохранить былое влияние на африканском континенте "имеет место быть негативное восприятие Франции".
Ранее в ходе визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Турции, России и Китае есть сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, выступают против Франции.
После этого Анкара напомнила Парижу о французском колониальном прошлом.
Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну. Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич
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