Участок улицы Акмешит в столице перекроют до 31 августа
Фото: Zakon.kz
С 28 по 31 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Акмешит от улицы Достык до улицы Сыганак в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт акимата Нур-Султана, это связано с ремонтом дорожного полотна, который проводит столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города, – говорится в сообщении ведомства.
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.
В транспортном управлении приносят извинения за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.
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