Кардиолог перечислил признаки гипертонического криза

Признаки гипертонического криза ни в коем случае нельзя игнорировать, резкое повышение артериального давления может закончится инсультом или инфарктом, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

О гипертоническом кризе могут свидетельствовать пелена перед глазами, одышка и кровотечение из носа, рассказал в интервью "Москве 24" кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Гипертонический криз — опасное состояние, при котором происходит резкое и чрезмерное повышение артериального давления, объяснил врач. Спровоцировать его может что угодно: от сильного стресса до горячего душа. Красноречивее всего о кризе свидетельствуют цифры на тонометре. По словам кардиолога, верхнее давление может быстро подняться до 200-250 миллиметров ртутного столба, а нижнее - до 140-150.

Врач посоветовал не игнорировать симптомы и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Он отметил, что без своевременного лечения криз может привести к инсульту и инфаркту миокарда, а в особенно тяжелых случаях - к летальному исходу.

По его словам, иногда гипертонический криз развивается во время принятия горячего душа.

Эксперт рекомендует тем, у кого наблюдаются колебания артериального давления, иметь дома тонометр. При появлении симптомов гипертонического криза не стоит заниматься самолечением, лучше всего сразу вызвать скорую помощь и открыть входную дверь (на случай потери сознания).