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Жительница ВКО обвинила любовника в изнасиловании после отказа уйти от жены

Жительница ВКО обвинила любовника в изнасиловании после отказа уйти от жены Фото: pixabay
Суд № 2 города Усть-Каменогорск назначил женщине три года лишения свободы условно, сообщает Zakon.kz.

Как передает Noks.kz, женщина пригласила бывшего сожителя к себе домой. Мужчина согласился хорошо провести время. Но когда спустя какое-то время, женщина потребовала, чтобы он бросил ради нее супругу, отказался.

Тогда отвергнутая женщина обратилась в полицию и написала заявление о том, что бывший сожитель ее изнасиловал.

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Обман раскрылся, и досудебное расследование начали уже в отношении заявительницы. Впоследствии суд признал горожанку виновной по части 3 статьи 419 Уголовного кодекса (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления).

Суд приговорил женщину к трем годам ограничения свободы условно.

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Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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