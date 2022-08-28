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В HBO решили продлить сериал "Дом дракона" на второй сезон

В HBO решили продлить сериал "Дом дракона" на второй сезон Фото: Twitter/House of the Dragon
Создатели сериала "Дом дракона" приняли решение продлить его на второй сезон, сообщает Zakon.kz.

Об этом HBO написали в Twitter.

Премьера первой серии картины прошла 21 августа и показала рекордные рейтинги – на платформе HBO Max серию посмотрели почти 10 миллионов пользователей. Это абсолютный показатель HBO: десять лет назад первую серию "Игры престолов" смотрели в три раза меньше зрителей.

Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов". Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов, которые находятся на пике своего могущества. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, что приводит к гражданской войне за Железный трон.

В июле 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам "Игры престолов".

Джордж Мартин признался, что в отличие от сериала "Игра престолов" приквел "Дом дракона" — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию.

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