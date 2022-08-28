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В Нидерландах грузовик врезался в толпу людей

Грузовик врезался в толпу в Нидерландах Фото: pixabay
Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия не сообщается, передает Zakon.kz.

По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе.

По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере три человека погибли, несколько получили ранения.

На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи и вертолёт.

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Данияр Кунафин
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