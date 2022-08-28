В Нидерландах грузовик врезался в толпу людей
Фото: pixabay
Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия не сообщается, передает Zakon.kz.
По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе.
По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере три человека погибли, несколько получили ранения.
На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи и вертолёт.
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