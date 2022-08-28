Сериал "Дом дракона" продлили на второй сезон

Ранее Джордж Мартин признался, что в отличие от сериала "Игра престолов" приквел "Дом дракона" — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию, сообщает Zakon.kz.

Сериал "Дом дракона" получит продолжение по окончании первого сезона, сообщают "Известия".

22 августа состоялась премьера первого эпизода "Дома драконов". Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Сериал посмотрели на платформах телеканала HBO 9,99 млн человек. Это стало рекордом для него.

Действия "Дома дракона" разворачиваются за два столетия до событий "Игры престолов" и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь".