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Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак

кинолог призвал не подкармливать собаку Фото: pixabay
Собака привыкает жить рядом с человеком, ей не требуется добывать пищу, прятаться от опасностей и укрываться от непогоды. Как только ее оставляют в одиночестве, ей будет сложно снова приспособиться к уличной жизни, сообщает Zakon.kz.

Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам, пока длится дачный сезон. В холодное время года от последствий такого подхода будут страдать как животные, так и проживающие рядом люди, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.

Осень – это время так называемых дачных щенков. Летом сердобольные граждане забирают себе щенков или взрослых собак с улиц, кормят их, заботятся, чтобы в конце сезона оставить их на даче в одиночестве. Это мнимый гуманизм, таким образом нельзя помочь бездомному животному. Если вы приняли решение взять себе собаку, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака – это друг навсегда, а не на время, пока тебе удобно.Владимир Голубев

Он напомнил, что решение оставить себе собаку всегда должно быть обдуманным. По его словам, позиция "собака пришла ко мне на участок, я ее кормлю, пускаю погреться, если идет дождь", лишь на первый взгляд может показаться человечной и правильной.

Из множества брошенных животных на дачах до весны доживают лишь единицы, подчеркнул он. Кроме того, оставленные собаки могут сбиваться в стаи и представлять опасность для людей.

Тем, кто хочет помочь бездомной собаке, но не имеет возможности оставить ее себе, он посоветовал в первую очередь обратиться в соответствующие органы с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.

Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак и не обустраивать им жилища. Если собаки привыкнут, что их кормят на определенной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей.

Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий. Помощь со стороны человека приводит в данном случае к новой проблеме: увеличению числа бездомных животных на отдельной территории. Владимир Голубев

Еще одной формой помощи он назвал поддержку приютов. В таком случае он призвал выбирать только проверенные фонды, где действительно занимаются здоровьем и благополучием собак.

Также следует остерегаться мошенников, которые под видом фонда помощи животным собирают деньги и скрываются с ними. При отсутствии возможности помочь материально приют можно поддержать добрыми делами: посещать их, помогать гулять с подопечными, распространять важную информацию или прибираться в вольерах.

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