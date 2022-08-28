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Анна Данилина уступила в финале турнира WTA в Кливленде

Казахстанка проиграла в турнире в США Фото: НОК РК
Первая ракетка Казахстана Анна Данилина в парном разряде выступала вместе с Александрой Крунич из Сербии, сообщает Zakon.kz.

В Кливленде (США) состоялся финал теннисного турнира серии WTA, в котором приняла участие казахстанка Анна Данилина, сообщает Prosports.kz.

Анна Данилина и Александра Крунич сыграли против американки Николь Меличар и Эллен Перес из Австралии. Матч завершился в двух сетах – 5:7, 3:6.

Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время Данилина и Крунич успели сделать два эйса, допустили две двойные ошибки и сумели реализовать два брейк-поинта из семи.

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