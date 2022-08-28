Спад заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 70 человек, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 617 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 83,

в Алматы – 51,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области – 1,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 12,

в Абайской области – 10,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 73,

в Улытауской области – 5,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 22,

в Павлодарской области – 33,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 2. Всего в стране подтверждено 1 387 576 случаев. 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 407,

в Алматы – 78,

в Шымкенте – 288,

в Алматинской области – 22,

в Жетысуской области – 22,

в Атырауской области – 3,

в Абайской области – 16,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 133,

в Улытауской области – 42,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 52,

в Туркестанской области – 10. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 355 226 человек. Читайте также Huawei запустила новый флагманский смартфон и другие новинки для стран СНГ Участок улицы Акмешит в столице перекроют до 31 августа День Конституции отметили в Жамбылской области

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