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Спад заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 27 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 70 человек, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 617 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 83,

  • в Алматы – 51,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 69,

  • в Актюбинской области – 15,

  • в Алматинской области – 4,

  • в Жетысуской области – 1,

  • в Атырауской области – 19,

  • в ВКО – 12,

  • в Абайской области – 10,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 43,

  • в Карагандинской области – 73,

  • в Улытауской области – 5,

  • в Костанайской области – 59,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 22,

  • в Павлодарской области – 33,

  • в СКО – 36,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 387 576 случаев.

1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 407,

  • в Алматы – 78,

  • в Шымкенте – 288,

  • в Алматинской области – 22,

  • в Жетысуской области – 22,

  • в Атырауской области – 3,

  • в Абайской области – 16,

  • в ЗКО – 18,

  • в Карагандинской области – 133,

  • в Улытауской области – 42,

  • в Костанайской области – 35,

  • в Кызылординской области – 10,

  • в Мангистауской области – 27,

  • в Павлодарской области – 52,

  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 355 226 человек.

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