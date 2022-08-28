Спад заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
Двумя днями ранее в стране выявили 617 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 83,
в Алматы – 51,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 69,
в Актюбинской области – 15,
в Алматинской области – 4,
в Жетысуской области – 1,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 12,
в Абайской области – 10,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 73,
в Улытауской области – 5,
в Костанайской области – 59,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 22,
в Павлодарской области – 33,
в СКО – 36,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 387 576 случаев.
1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 407,
в Алматы – 78,
в Шымкенте – 288,
в Алматинской области – 22,
в Жетысуской области – 22,
в Атырауской области – 3,
в Абайской области – 16,
в ЗКО – 18,
в Карагандинской области – 133,
в Улытауской области – 42,
в Костанайской области – 35,
в Кызылординской области – 10,
в Мангистауской области – 27,
в Павлодарской области – 52,
в Туркестанской области – 10.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 355 226 человек.