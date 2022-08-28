Водитель сбежал после ДТП в Актау

Полицейские Актау проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя Mercedes, сообщает Zakon.kz.

26 августа в 19:30 в 28 микрорайоне, напротив дома №6, водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Aveo, сообщает "Лада".

Далее по инерции Mercedes врезался в столб освещения. Водитель после ДТП сбежал с места происшествия. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению его личности.

Одного из пострадавших доставили в областную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.