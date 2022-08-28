Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ФК "Кайрат" упустил гостевую победу со счета 0:2 в чемпионате КПЛ

Футбол ЧРК Ничья Фото: Instagram/f.c.kairat
27 августа прошли матчи заключительного игрового дня 17-го тура в футбольном первенстве Казахстанской Премьер-лиги. Ряд интересных встреч состоялись в разных городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Лидер первой части футбольного сезона КПЛ – клуб "Каспий" из Актау – в последнее время особо не радует своих фанатов, проигрывая матч за матчем. Очередное поражение в 17-м туре актауским футболистам чуть не нанесли представители алматинского "Кайрата". Западноказахстанцы спаслись от проигрыша, уступая по ходу поединка, со счетом 0:2. Спасателями команды стали Павел Киреенко и Иван Пешич.

А "Кайрат" не смог воспользоваться шансом войти в список трех команд, претендующих на медали первенства. Одним из центральных поединков всего тура было противостояние "Тараза" и "Астаны". Южане со счетом 1:0 минимально вели в этом матче до 82-й минуты, пока грубая ошибка защитника хозяев поля не привела к голу в их ворота.

Недавний участник еврокубков – коллектив "Кызыл-Жар" из Петропавловска – одержал волевую победу у себя дома, проигрывая 0:1 "Турану" из Туркестанской области к 82-й минуте встречи. Североказахстанцы за последние 10 минут матча забили три гола. А один из них с центра поля забил Жиан Мартинс.

Действующий чемпион страны "Тобол" в Костанае разгромил "Ордабасы". В ворота команды из Шымкента было забито четыре безответных мяча. После этого успеха костанайцы поднялись на третье место таблицы с 29 очками, за ним – "Кайрат" (27). Главный претендент на чемпионство нынешнего сезона – "Актобе" – имеет 35 баллов, "Астана" – 31.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Анна Данилина уступила в финале турнира WTA в Кливленде

Экс-чемпион мира дал советы Головкину перед боем с Альваресом

"Барыс" завершил поражением Кубок губернатора Челябинской области

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Курс доллара резко снизился на торгах
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления