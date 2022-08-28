ФК "Кайрат" упустил гостевую победу со счета 0:2 в чемпионате КПЛ

27 августа прошли матчи заключительного игрового дня 17-го тура в футбольном первенстве Казахстанской Премьер-лиги. Ряд интересных встреч состоялись в разных городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Лидер первой части футбольного сезона КПЛ – клуб "Каспий" из Актау – в последнее время особо не радует своих фанатов, проигрывая матч за матчем. Очередное поражение в 17-м туре актауским футболистам чуть не нанесли представители алматинского "Кайрата". Западноказахстанцы спаслись от проигрыша, уступая по ходу поединка, со счетом 0:2. Спасателями команды стали Павел Киреенко и Иван Пешич.

А "Кайрат" не смог воспользоваться шансом войти в список трех команд, претендующих на медали первенства. Одним из центральных поединков всего тура было противостояние "Тараза" и "Астаны". Южане со счетом 1:0 минимально вели в этом матче до 82-й минуты, пока грубая ошибка защитника хозяев поля не привела к голу в их ворота.

Недавний участник еврокубков – коллектив "Кызыл-Жар" из Петропавловска – одержал волевую победу у себя дома, проигрывая 0:1 "Турану" из Туркестанской области к 82-й минуте встречи. Североказахстанцы за последние 10 минут матча забили три гола. А один из них с центра поля забил Жиан Мартинс.

Действующий чемпион страны "Тобол" в Костанае разгромил "Ордабасы". В ворота команды из Шымкента было забито четыре безответных мяча. После этого успеха костанайцы поднялись на третье место таблицы с 29 очками, за ним – "Кайрат" (27). Главный претендент на чемпионство нынешнего сезона – "Актобе" – имеет 35 баллов, "Астана" – 31.

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