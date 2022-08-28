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Около 5000 фламинго сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

Фламинго сняли на видео в Коргалжынском заповеднике Фото: pixabay
Весной талой воды в озере еще много, а уже к середине лета уровень воды падает, и на озере собираются разные виды утиных, куликов, а также фламинго, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия сняли на видео фламинго на озере Саумалколь.

Помимо фламинго, на видео можно заметить и других птиц из Красной книги Казахстана – лебедя-кликуна и савку. Кроме того, на берегу специалисты наблюдали около 500 журавлей-красавок, не попавших в объектив.

Сообщается, что такое разнообразие птиц в это время года на водоеме отмечается ежегодно.

Вода в неглубоких озерах хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и водные беспозвоночные, что привлекает птиц, которые ими питаются и набираются сил перед началом миграции.

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