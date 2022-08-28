Более 500 тонн сельхозпродукции из Туркестанской области привезли в Нур-Султан
Более 70 сельхозпроизводителей Туркестанской области представили в Нур-Султане 535 тонн своей продукции, в числе которой мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца, сообщается на сайте столичного акимата.
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Я пришла купить здесь свежие овощи и фрукты по сниженным ценам. Это очень выгодно. Качество и вкус товаров просто отличные. Стоимость огурцов, помидоров не бьет по карману, поэтому можно запастись продовольствием на ближайшие дни.Анель Куанышева
По словам хозяев торговых рядов, в выходные дни продукция реализуется быстро, а цены на нее ниже рыночных на 15-20%. При этом основная часть сельхозтоваропроизводителей уже не первый год участвует в подобных ярмарках.
Всегда жду сезон ярмарок у нас в городе. Здесь можно недорого закупиться впрок. Сегодня набрала овощей, мяса, вкуснейшие фрукты и другие продукты, и все по приемлемым ценам, каких не найдешь в магазинах. Прилавки ломятся от продуктов, большой выбор, что очень радует.Жительница столицы Арай Махметова
В этом году по многочисленным просьбам жителей локация проведения сельхозярмарок переместилась с площадки у ТРЦ "Хан Шатыр" на территорию напротив Ледового дворца "Барыс Арена".
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
исключают посредников между производителями и покупателями;
обеспечивают дополнительным рынком сбыта продукции товаропроизводителей;
за счет исключения посредников снижается цена на продукцию и обеспечивается доступность качественного продовольствия для населения.
Следующими свою продукцию представят предприниматели Жамбылской области – 3 и 4 сентября.