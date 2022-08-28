Более 500 тонн сельхозпродукции из Туркестанской области привезли в Нур-Султан

Аграрии Туркестанской области открыли очередной сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок в Нур-Султане. Цены на продукцию ниже рыночных на 15-20%, сообщает Zakon.kz.

Более 70 сельхозпроизводителей Туркестанской области представили в Нур-Султане 535 тонн своей продукции, в числе которой мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца, сообщается на сайте столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

С раннего утра на территории парковочной зоны ледового дворца "Барыс Арена" шумно и многолюдно. Жители стояли в очереди за сезонными овощами, фруктами, молочной и мясной продукцией и хлебобулочными изделиями.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Большие очереди наблюдаются у прилавков с медом, зеленью, овощами и фруктами, мясом и хлебобулочными изделиями.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

По словам жительницы столицы Анель Куанышевой, цены на продовольственные товары довольно демократичные.

Я пришла купить здесь свежие овощи и фрукты по сниженным ценам. Это очень выгодно. Качество и вкус товаров просто отличные. Стоимость огурцов, помидоров не бьет по карману, поэтому можно запастись продовольствием на ближайшие дни. Анель Куанышева

По словам хозяев торговых рядов, в выходные дни продукция реализуется быстро, а цены на нее ниже рыночных на 15-20%. При этом основная часть сельхозтоваропроизводителей уже не первый год участвует в подобных ярмарках.

Всегда жду сезон ярмарок у нас в городе. Здесь можно недорого закупиться впрок. Сегодня набрала овощей, мяса, вкуснейшие фрукты и другие продукты, и все по приемлемым ценам, каких не найдешь в магазинах. Прилавки ломятся от продуктов, большой выбор, что очень радует. Жительница столицы Арай Махметова

В этом году по многочисленным просьбам жителей локация проведения сельхозярмарок переместилась с площадки у ТРЦ "Хан Шатыр" на территорию напротив Ледового дворца "Барыс Арена".

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Подобные ярмарки решают несколько насущных проблем, а именно:

исключают посредников между производителями и покупателями;

обеспечивают дополнительным рынком сбыта продукции товаропроизводителей;

за счет исключения посредников снижается цена на продукцию и обеспечивается доступность качественного продовольствия для населения.

Следующими свою продукцию представят предприниматели Жамбылской области – 3 и 4 сентября.