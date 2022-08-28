Как отметят День Конституции в Акмолинской области
По словам руководителя Управления внутренней политики области Алтынай Амреновой, среди 10 ключевых мероприятий – научно-практическая конференция "Конституция және қоғам мен мемлекетті жаңғырту" с привлечением юристов, правоведов, политологов, представителей НПО и экспертного сообщества.
Также будет проведен круглый стол "Ата Заң – айбыным" по обсуждению перспектив новых политических реформ, связанных с введением поправок в Конституцию, творческие конкурсы для подрастающего поколения.
Для различных категорий населения пройдут музейные уроки, тематические выставки, конкурсы и интеллектуальные игры. В поселке Бурабай в праздничные дни состоится фестиваль "Burabay-2022" с участием казахстанских звезд.
К празднику приурочено открытие и ряда объектов. В Косшы вводятся в эксплуатацию школа на 1200 мест и поликлиника на 100 посещений в сутки. В селе Сабынды Коргалжинского района начнет работать частный детсад, в Жаркаинском районе – центр инклюзивного образования при школе им. Н. Крупской. В селе Жаксы запланирована сдача 18-квартирного жилого дома. Руководитель Управления внутренней политики Алтынай Амренова
По ее словам, празднование Дня Конституции способствует консолидации казахстанского общества вокруг ценностей независимости, укреплению чувства гражданской сопричастности к идее строительства Нового Казахстана и повышению правовой культуры населения.