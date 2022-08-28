Мусорный полигон горит в пригороде Уральска

Неизвестные сжигали кабели для получения цветного металла. Огонь перекинулся на мусорный полигон в районе поселка Асан, сообщает Zakon.kz.

Местные жители отмечают, что из-за сильного запаха гари им приходится закрывать окна в домах, сообщает "Мой ГОРОД".

Едкий дым окутал город ночью. По словам местных жителей, невыносимый запах гари стал чувствоваться ближе к полуночи. Как выяснилось, на мусорном полигоне в районе поселка Асан, предназначенном для крупногабаритных отходов, произошел пожар.

В акимате Уральска сообщили, что вызов в службу пожаротушения поступил в 27 августа 18:25.

По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабели для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО "Жайык Таза кала", где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет. Акимат Уральска

На месте пожара работают три единицы техники и 12 человек личного состава, 34 единицы техники и 19 сотрудников ТОО "Жайык Таза кала", пять единиц техники Управления по ЧС, три единицы техники дежурной службы пожаротушения.

Пожар не локализован. Тушение пожара продолжается.