Головкин поздравил Алимханулы с титулом чемпиона WBO
Фото: Twitter/qazaqstyle
Жанибек Алимханулы завоевал титул после того, как действующий обладатель титула, американец Деметриус Андраде, отказался проводить бой с казахстанцем, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил Жанибека Алимханулы с завоеванием титула чемпиона мира по версии WBO.
Поздравляю Жанибека Алимханулы, хорошие новости. Пусть будет больше казахстанских чемпионов.Геннадий Головкин
В ответ Алимханулы поблагодарил Головкина, а также назвал его своим старшим братом.
Ранее Жанибека Алимханулы поздравил президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Алимханулы в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге.
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