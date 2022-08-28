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Головкин поздравил Алимханулы с титулом чемпиона WBO

Головкин поздравил Жанибека Алимханулы Фото: Twitter/qazaqstyle
Жанибек Алимханулы завоевал титул после того, как действующий обладатель титула, американец Деметриус Андраде, отказался проводить бой с казахстанцем, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил Жанибека Алимханулы с завоеванием титула чемпиона мира по версии WBO.

Поздравляю Жанибека Алимханулы, хорошие новости. Пусть будет больше казахстанских чемпионов.Геннадий Головкин

В ответ Алимханулы поблагодарил Головкина, а также назвал его своим старшим братом.

Ранее Жанибека Алимханулы поздравил президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Алимханулы в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге.

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Алимханулы Жанибек Головкин Геннадий
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