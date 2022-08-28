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Рынок "Саудакент" горел в Алматы

рынок Саудакент горел в Алматы Фото: Zakon.kz
Пожар был локализован в 02:39 и ликвидирован в 02:44. Причина пожара устанавливается, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Zakon.kz.

28 августа в Алматы горел рынок "Саудакент". По информации ДЧС Алматы, пожарные расчеты выехали к месту в 02:09.

Пожару присвоили повышенный ранг вызова.

По прибытии первых пожарных расчетов через 6 минут, происходило горение одноэтажного кафе открытым пламенем на территории рынка на площади 260 кв.м. Создалась угроза распространения огня на примыкающие строения. ДЧС Алматы

Примыкающие соседние строения не пострадали – пожарным удалось их отстоять. На месте работали 16 единиц техники и 47 человек.

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Данияр Кунафин
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