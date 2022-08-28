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Двое раненых - драка в Костанайской области закончилась стрельбой

Двое раненых - драка в Костанайской области закончилась стрельбой Фото: polisia.kz
Инцидент произошел 27 августа в садоводческом обществе "Юбилейный", передает Zakon.kz.

Сообщение о конфликте поступило на пульт 102 Центра оперативного управления в 17:50. На место происшествия прибыли комплексные силы полиции. Сотрудники ДП обнаружили двух мужчин – 31-летнего и 25-летнего жителей Сарыкольского района с огнестрельными ранениями. Потерпевшие были немедленно доставлены в больницу. В настоящее время им оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.

Подозреваемый скрылся с места преступления. 38-летний житель областного центра, ранее судимый, был задержан через час в северной части города. В настоящее время водворен в ИВС.

Огнестрельное оружие изъято, направлено на экспертизу. Также принимается процессуальное решение по фактам хранения и изготовления огнестрельного оружия.

В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное статьей "Покушение на убийство".

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