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Начато расследование в отношении жителя Кызылорды, стрелявшего на свадьбе

Начато расследование в отношении жителя Кызылорды, стрелявшего на свадьбе Фото: polisia.kz
В отношении кызылординца, стрелявшего на свадьбе в воздух предположительно из автомата, начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором парень стреляет в воздух, появилось в соцсетях.

Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел на окраине города во время проведения свадебного мероприятия. В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту в отношении 21-летнего жителя Кызылорды зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 293 (Хулиганство) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Начато досудебное расследование. Пресс-служба МВД РК

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Кызылорда Кызылординская область
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