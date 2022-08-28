Начато расследование в отношении жителя Кызылорды, стрелявшего на свадьбе

В отношении кызылординца, стрелявшего на свадьбе в воздух предположительно из автомата, начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором парень стреляет в воздух, появилось в соцсетях.

Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел на окраине города во время проведения свадебного мероприятия. В результате стрельбы никто не пострадал.