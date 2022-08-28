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В Акмолинской области увеличился объем сева зерновых культур

В Акмолинской области увеличился объем сева зерновых культур Фото: gov.kz
В области в оптимальные агротехнические сроки проведена посевная кампания. В результате общая площадь ярового сева составила 5,2 млн га, это на 210,5 тыс. га выше уровня прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 4,6 млн га.

По информации Управления сельского хозяйства Акмолинской области, в настоящее время земледельцами области проведен весь комплекс мероприятий по защите посевов против сорной растительности, вредителей и болезней.

На сегодняшний день готовность зерноуборочных комбайнов, валковых жаток, механизированных токов и зерносушилок составляет 100%. В уборке урожая будет задействовано 8,7 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов, в том числе 4,4 тыс. единиц современных высокопроизводительных комбайнов. Все хлебоприемные предприятия (70 единиц) готовы к приемке предстоящего урожая. С учетом зернохранилищ в хозяйствах создана дополнительная возможность для хранения 7 млн тонн зерна.

Кроме того, у сельскохозяйственных формирований имеются зернохранилища на объем порядка 2,3 млн тонн. На сегодняшний день уборка зерновых культур по области начата. Замруководителя Управления сельского хозяйства Акмолинской области Еркеш Аленов

Важной составляющей успешного проведения осенне-полевых работ является обеспеченность горюче-смазочными материалами.

В Акмолинской области для проведения осенне-полевых работ 2022 года выделено 83,0 тыс. тонн гарантированных объемов дизельного топлива, в том числе 37 тыс. тонн с Павлодарского (ПНХЗ) и 46,0 тыс. тонн с Шымкентского (ПКОП) заводов. Весь выделенный области объем ГСМ в количестве 83 тыс. тонн распределен среди районов.

По состоянию на 24 августа текущего года отгружено 38,7 тыс. тонн, или 46,6% от общего объема. Для централизованной поставки ГСМ на осенне-полевые работы 2022 года по заявкам акимов районов определены 15 операторов и три самостоятельных оператора – крупных сельхозформирования.

Всем операторам и районам своевременно были доведены выделенные объемы дизельного топлива с разбивкой по месяцам и закреплением за нефтеперерабатывающими заводами.

Для организации успешного проведения осенне-полевых работ 2022 года управлением проводится ежедневная работа с операторами и сельхозтоваропроизводителями области по контролю за своевременным заключением договоров, произведением оплаты и выборкой горюче-смазочных материалов с НПЗ.

Кроме того, в целях обеспечения бесперебойной работы хлебоприемных пунктов направлена заявка о выделении дополнительного объема дизельного топлива в количестве 20 тыс. тонн на сушку зерна, а также на заготовку корма в количестве 10 тыс. тонн.

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