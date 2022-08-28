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Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау

Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау Фото: gov.kz
После концерта в городе Атырау полицейским поступило 120 обращений о пропаже детей, сообщает Zakon.kz.

На концерте собрались около 15 тысяч жителей и гостей города.

Концерт, посвященный 100-летию крупнейшей нефтяной компании, прошел в Атырау 27 августа вечером.

С 19:00 до 00:00 полицейским, а также мобилизованным группам на площади поступило 120 заявлений о пропаже детей.

В Telegram-канале Polisia.kz говорится, что все дети были найдены в промежутке времени от 15 минут до часа и благополучно переданы родителям.

Atpress.kz пишет, что в связи с тем, что мобильные телефоны родителей 6 детей, пропавших в ходе концерта, были отключены, сотрудники полиции доставили их домой.

Во время концерта мобильная связь на площади была приглушена в целях безопасности массово скопившихся людей.

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