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Жара на западе, заморозки на востоке – прогноз погоды в Казахстане на 29 августа

Жара на западе, заморозки на востоке – прогноз погоды на 29 августа в Казахстане Фото: pixabay
Погоду в Казахстане в понедельник, 29 августа, будет определять обширный антициклон, сообщает Zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", на западе Казахстана ожидается сильная жара, в то же время в восточных регионах страны возможно похолодание до +2°C.

29 августа днем на западе, юге Актюбинской области сохраняется сильная жара +36°C.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, а также на севере, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 августа ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки +2°C.

Ночью и утром на юге Костанайской области ожидается гроза, на севере области – туман. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Константин Вноровский
Казахстан
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