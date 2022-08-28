Ситуация в Украине: СМИ пишут о смерти Натальи Вовк, европейские политики предрекают трудную зиму
Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ, пишет газета Financial Times.
В австрийской прессе написали о гибели гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.
Глава МИД Германии Бербок анонсировала, что тяжелое вооружение может понадобиться ВСУ и следующим летом. ФРГ готова поддерживать Украину "финансовыми и военными средствами до тех пор, пока это необходимо".
Премьер Великобритании Джонсон заявил, что из-за конфликта в Украине и энергетического кризиса в Британии "грядущие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми", а счета за электроэнергию — ошеломляющими. Он пообещал, что власти финансово помогут населению пройти этот период.
Европейский союз столкнется с серьезными сложностями после введения санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.
Советник главы Офиса президента Подоляк также заявил, что из-за конфликта в Украине и энергетического кризиса европейцам зимой придется пересмотреть свои привычки и пожертвовать комфортом.
Москва готова рассматривать возможность переговоров с Киевом, но только при условии, что Украина безоговорочно капитулирует, сократит свои Вооруженные силы и полностью освободит от нацистов свои территории, – заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
МАГАТЭ сформировало группу экспертов, которые отправятся на Запорожскую атомную станцию, сообщает New York Times. По информации издания, миссия будет состоять из 14 человек. Среди них и глава Агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.