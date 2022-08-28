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Ситуация в Украине: СМИ пишут о смерти Натальи Вовк, европейские политики предрекают трудную зиму

Ситуация в Украине 28 августа Фото: Instagram/abaerbock
Европейский союз столкнется с серьезными сложностями после введения санкций против России, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, МАГАТЭ сформировало группу экспертов, которые отправятся на Запорожскую атомную станцию, сообщает Zakon.kz.

  • Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ, пишет газета Financial Times.

  • В австрийской прессе написали о гибели гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.

  • Глава МИД Германии Бербок анонсировала, что тяжелое вооружение может понадобиться ВСУ и следующим летом. ФРГ готова поддерживать Украину "финансовыми и военными средствами до тех пор, пока это необходимо".

  • Премьер Великобритании Джонсон заявил, что из-за конфликта в Украине и энергетического кризиса в Британии "грядущие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми", а счета за электроэнергию — ошеломляющими. Он пообещал, что власти финансово помогут населению пройти этот период.

  • Европейский союз столкнется с серьезными сложностями после введения санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.

  • Советник главы Офиса президента Подоляк также заявил, что из-за конфликта в Украине и энергетического кризиса европейцам зимой придется пересмотреть свои привычки и пожертвовать комфортом.

  • Москва готова рассматривать возможность переговоров с Киевом, но только при условии, что Украина безоговорочно капитулирует, сократит свои Вооруженные силы и полностью освободит от нацистов свои территории, – заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

  • МАГАТЭ сформировало группу экспертов, которые отправятся на Запорожскую атомную станцию, сообщает New York Times. По информации издания, миссия будет состоять из 14 человек. Среди них и глава Агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

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Россия Ситуация в Украине Джонсон Борис Великобритания Германия
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