Ситуация в Украине: СМИ пишут о смерти Натальи Вовк, европейские политики предрекают трудную зиму

Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ, пишет газета Financial Times.

В австрийской прессе написали о гибели гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.

Глава МИД Германии Бербок анонсировала, что тяжелое вооружение может понадобиться ВСУ и следующим летом. ФРГ готова поддерживать Украину "финансовыми и военными средствами до тех пор, пока это необходимо".

Премьер Великобритании Джонсон заявил, что из-за конфликта в Украине и энергетического кризиса в Британии "грядущие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми", а счета за электроэнергию — ошеломляющими. Он пообещал, что власти финансово помогут населению пройти этот период.

Европейский союз столкнется с серьезными сложностями после введения санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.

Советник главы Офиса президента Подоляк также заявил, что из-за конфликта в Украине и энергетического кризиса европейцам зимой придется пересмотреть свои привычки и пожертвовать комфортом.

Москва готова рассматривать возможность переговоров с Киевом, но только при условии, что Украина безоговорочно капитулирует, сократит свои Вооруженные силы и полностью освободит от нацистов свои территории, – заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.