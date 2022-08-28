Гонщик "Астаны" Самуэле Баттистелла снова занял 2-е место на "Вуэльте-2022"
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Итальянский представитель Astana Qazaqstan Team Самуэле Баттистелла вновь оказался в призовой тройке на престижной испанской веломногодневке "Вуэльта", сообщает Zakon.kz.
23-летний итальянец сумел финишировать на второй позиции 9-го этапа протяженностью 171,4 км между населенными пунктами Вильявисьоса и Альто лес Праэрес Нава.
Член казахстанской команды был в группе отрыва из нескольких хороших гонщиков, и даже атаковал до финиша. Но последняя вершина первой категории оказалась настолько трудной, что казахстанского итальянца смог опередить представитель Южной Африки Луис Мейнтьес, который в итоге и стал победителем 9-го этапа.
29-го августа на "Вуэльте" день отдыха, за которым последует индивидуальная гонка на время.
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