Гонщик "Астаны" Самуэле Баттистелла снова занял 2-е место на "Вуэльте-2022"

Итальянский представитель Astana Qazaqstan Team Самуэле Баттистелла вновь оказался в призовой тройке на престижной испанской веломногодневке "Вуэльта", сообщает Zakon.kz.

23-летний итальянец сумел финишировать на второй позиции 9-го этапа протяженностью 171,4 км между населенными пунктами Вильявисьоса и Альто лес Праэрес Нава.

Член казахстанской команды был в группе отрыва из нескольких хороших гонщиков, и даже атаковал до финиша. Но последняя вершина первой категории оказалась настолько трудной, что казахстанского итальянца смог опередить представитель Южной Африки Луис Мейнтьес, который в итоге и стал победителем 9-го этапа.

29-го августа на "Вуэльте" день отдыха, за которым последует индивидуальная гонка на время.

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