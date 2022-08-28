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Медики назвали вред и пользу жевательной резинки

Медики назвали вред и пользу жевательной резинки Фото: pixabay
Частое использование жевательной резинки может привести к скачкам сахара в крови и вздутию живота, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина в беседе с Ura.ru объяснила, какой главный вред здоровью может нанести использование жвачки.

Безобидная подушечка или пластик жевательной резинки полезны, если использовать их не более двух минут. Постоянное употребление жвачки повышает уровень сахар в крови и способствует размножению патогенной микрофлоры в ротовой полости.

Если в больших количествах жевать жвачки, без конца их менять, тогда из-за большого количества углеводов будет некомфортно в первую очередь для желудочно-кишечного тракта. Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина

В свою очередь врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко раскрыл неожиданную пользу жвачки. По его словам, "сахарозаменитель обманывает бактерии. Бактерия воспринимает молекулу сахарозаменителя как сахар и пытается ее переварить, но энергии бактерий на переваривание этой молекулы сахарозаменителя уходит во много раз больше, чем она получает в результате переваривания".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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