Почти 100 человек погибли от наводнения в Судане
Фото: pixabay
Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, составляет 99 человек, сообщает Zakon.kz.
Также от стихийного бедствия пострадали еще минимум 94 человека, передает Sky News Arabia со ссылкой на местную службу безопасности.
По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана, наибольшее количество смертей, связанных с наводнениями, зафиксировано за минувшие сутки в провинциях Синди и Белуджистан, где погибли 16 и 13 человек соответственно.
Более 80% территории Судана, по оценке ООН, пострадали от проливных дождей и наводнений, которые обрушились на страну в середине августа. Дожди и наводнения разрушили не менее 12 500 домов и повредили не менее 21 400 домов и хозяйственных построек.
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