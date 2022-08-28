Почти 100 человек погибли от наводнения в Судане

Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, составляет 99 человек, сообщает Zakon.kz.

Также от стихийного бедствия пострадали еще минимум 94 человека, передает Sky News Arabia со ссылкой на местную службу безопасности.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана, наибольшее количество смертей, связанных с наводнениями, зафиксировано за минувшие сутки в провинциях Синди и Белуджистан, где погибли 16 и 13 человек соответственно.