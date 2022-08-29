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Глава NASA считает, что человечество скоро сможет "жить и учиться" на Луне

Глава NASA считает, что человечество скоро сможет "жить и учиться" на Луне Фото: pixabay
Глава NASA Билл Нельсон заявил, что люди не только вернутся на Луну, но станут на ней жить и учиться, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC о том, почему на новую высадку на поверхность спутника нужно так много времени, Нельсон пояснил, что ответственным за лунную программу "необходимо сосредоточиться на том, чтобы пробыть на Луне на протяжении более долгого периода времени, вместо того, чтобы просто высадиться, пробыть там пару дней и улететь".

При этом, считает глава NASA, в обозримом будущем человечество не будет масштабно заселять Луну, пребывание людей там необходимо для наработки опыта выживания в космосе.

Все это необходимо для изучения того, в каких других мирах мы сможем жить, - отметил Нельсон.

При этом Нельсон уточнил, что не считает возможным в краткосрочной перспективе проживание человека на Луне в общепринятом понимании этого слова.

На мой взгляд, речь все же идет о том, чтобы развить (технологии – Ред.), которые позволят нам жить на других небесных телах, - добавил он.

Ранее стало известно, что НАСА запустит миссию без экипажа "Artemis I" 29 августа с территории штата Флорида. Ракету Space Launch System (SLS) и капсулу Orion отправят в полет вокруг Луны, который продлится более месяца.

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