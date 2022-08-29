Группу квартирных воров задержали в Алматинской области

Сотрудники УКП ДП Алматинской области совместно с ОКП УП Карасайского района задержали группу квартирных воров, сообщает Zakon.kz.

Задержанные уже дали признательные показания в отношении 6 краж.

Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Отметим, что задержанные ранее неоднократно привлекались к ответственности и были судимы. Замначальника ДП Алматинской области, полковник полиции Серик Шалхаров

В отношении подозреваемых зарегистрировано в ЕРДР уголовное дело по статье 188 ч.3 УК РК. Проводятся все необходимые следственные действия.