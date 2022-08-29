Зеленский провел секретное совещание с силовиками
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сфер безопасности и обороны страны, передает Zakon.kz.
Участвовало руководство ВСУ, разведки, Минобороны, МВД, СБУ и "других сил обороны", сообщается на сайте президента Украины.
Помимо ситуации на фронте участники совещания обсудили потребности войск и координацию с "партнерами" Украины.
Кроме того, анализировалось исполнение предварительным приказов верховного главнокомандующего.
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