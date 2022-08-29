Зеленский провел секретное совещание с силовиками

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сфер безопасности и обороны страны, передает Zakon.kz.

Участвовало руководство ВСУ, разведки, Минобороны, МВД, СБУ и "других сил обороны", сообщается на сайте президента Украины.

Помимо ситуации на фронте участники совещания обсудили потребности войск и координацию с "партнерами" Украины.

Кроме того, анализировалось исполнение предварительным приказов верховного главнокомандующего.